Palermo, in cella per stupro 18 mesi: adesso è stato assolto e scarcerato

È rimasto in cella per un anno e mezzo perché accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex ma, alla fine, è stato assolto e scarcerato. Protagonista della vicenda è B.M., un giovane di 24 anni originario del Gambia, al quale però, nello stesso procedimento, sono stati inflitti sette mesi per le lesioni causate alla donna nel corso di una lite provocata dalla gelosia. I fatti risalgono al 5 gennaio del 2022 quando il ragazzo era venuto a sapere di una relazione parallela intrattenuta dalla sua fidanzata – una palermitana di 35 anni con cui stava da tre anni – con un’altra persona. Sconvolto, era andato a casa dalla compagna, con la quale era stato insieme fino al giorno prima come se nulla fosse, trovandola assieme a un ghanese di 27 anni: era scoppiata un’accesa discussione, degenerata successivamente in una vera e propria rissa culminata con schiaffi e percosse al volto nei confronti della vittima.

In un primo momento quest’ultima lo aveva denunciato per l’episodio, poi ci aveva ripensato ed era tornata dai carabinieri raccontando anche di essere stata costretta per due volte a fare sesso con lui: la prima ad agosto dell’anno precedente mentre l’altra situazione si sarebbe verificata proprio durante la zuffa quando, secondo la sua versione, il gambiano - oltre a picchiarla - le avrebbe ripetutamente toccato le parti intime. Si era così attivata la procedura del codice rosso ed al ventiquattrenne era stata applicata la custodia cautelare preventiva in carcere nonostante l’assenza di precedenti denunce a suo carico. Durante il processo, rinviato più volte, la donna durante il confronto si era contraddetta più volte e non è stata ritenuta convincente dai giudici.