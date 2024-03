Palermo, lotta alla contraffazione: sequestrati oltre 4.000 capi d'abbigliamento e accessori falsificati

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato, in due interventi distinti, 4.077 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti e riportanti segni falsi. I due sequestri sono stati portati a termine nei confronti di un cittadino palermitano e di un cinese.

Nel primo intervento i finanzieri hanno individuato un autoveicolo al cui interno si trovavano pacchi ingombranti con capi di abbigliamento. L’autista del mezzo non era in grado di fornire alcun documento di trasporto né documentazione idonea a comprovare la provenienza lecita della merce trasportata. I successivi controlli hanno permesso di verificare come i 701 capi di abbigliamento rinvenuti riportassero i brand di note case di alta moda che, anche in considerazione delle modalità di confezionamento, sono stati sequestrati poiché ritenuti contraffatti.

Nel secondo intervento i militari hanno controllato una attività commerciale gestita da un cittadino cinese, trovando all’interno degli spazi adibiti alla vendita un ingente quantitativo di articoli riportanti segni falsi e altri capi di abbigliamento e accessori verosimilmente contraffatti per un totale di 3.376 articoli, tutti sequestrati.