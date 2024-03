Ricettazione di auto rubate, i carabinieri di Lercara Friddi arrestano due persone

I carabinieri di Lercara Friddi, insieme ai colleghi delle stazioni di Vicari e Godrano, hanno arrestato due persone, un palermitano di 32 anni per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e un giovane di 22 per ricettazione.

Secondo la ricostruzione fornita, dopo una chiamata pervenuta alla centrale operativa di Lercara Friddi per un’auto rubata in transito sulla strada statale 121, i carabinieri si sono messi sulle tracce del mezzo che è stato intercettato o nel parcheggio di un’area di servizio . Il conducente, alla vista dei militari, nonostante l’intimazione a fermarsi, si dava alla fuga, venendo fermato dopo un breve inseguimento e arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’autovettura a lui in uso risultava rubata nei giorni scorsi a Palermo.

Nel contempo, all'interno della stessa area di servizio, i militari notavano un'ulteriore autovettura lì parcheggiata che, da controllo, risultava anch’essa recentemente rubata. Avviate le ricerche, effettuate anche attraverso i sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i carabinieri riuscivano ad individuare il ventiduenne, che veniva quindi tratto in arresto per ricettazione.