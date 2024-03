Il massacro di Altavilla, la criminologa Bruzzone: «Il lucido delirio di Barreca, è convinto che la sua famiglia sia in paradiso»

«Scene del crimine ne ho viste tantissime, forse anche peggiori di questa. Non è tanto il problema della tipologia di delitti commessi che sono gravissimi, quanto il profilo delle varie personalità in campo. Mi riferisco a Barreca col suo delirio mistico e con tutto quello che ruota attorno alla coppia Barreca-Salamone e l'ingresso dell’altra coppia Fina-Carandente nella loro vita. Loro due spostano completamente l’ago della bilancia».

«Una vicenda che ha contorni unici nel suo genere». La frase fa un certo effetto perché a pronunciarla è la criminologa Roberta Bruzzone. Di delitti e scene del crimine ha una certa esperienza, eppure «la strage di Altavilla è molto particolare sotto il profilo delle varie personalità in campo». Bruzzone fa parte del team della difesa di Giovanni Barreca, sospettato di aver sterminato la sua famiglia insieme alla coppia Massimo Carandente e Sabrina Fina, ritenuti proprio da Barreca gli ideatori dell’eccidio in cui hanno perso la vita la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel.

In che modo?

«Se Barreca e sua moglie non avessero incontrato Fina e Carandente non staremmo a parlare di questa tragedia. Barreca ha partecipato al contesto in maniera passiva, riceveva indicazioni che ha eseguito».

Indicazioni date da chi?

«Dalla coppia Fina-Carandente, almeno questo è quello che riferiscono padre e figlia (iindagata anche lei per la strage, ndr) senza mettersi d’accordo. La testimonianza della minore è un punto di partenza importante».

Eppure di Fina il fratello dice che è una donna buona e gentile, che addirittura sverrebbe alla vista del sangue. E di Carandente chi lo conosce racconta di una persona disponibile.

«Non ho motivo di smentire il fratello. Dico solo che le versioni di Barreca e della figlia dicono altro. Che motivo avrebbero di mentire dato che loro stessi si collocano all'interno della vicenda? Se dovessi chiamare in causa qualche altro lo farei spogliandomi di ogni responsabilità, invece Barreca e la figlia non si tirano fuori, avrebbero piuttosto un ruolo subalterno. Barreca sarebbe stato completamente in pugno della coppia. Antonella aveva dubbi su di loro ed è per questo che verrà processata dal punto di vista demoniaco e farà quella fine orribile, bruciata insieme agli oggetti a cui teneva di più».