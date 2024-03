«Fleximan è arrivato a Palermo»: segato il palo con la fototrappola in via Messina Marine

Fleximan arriva anche a Palermo? È la domanda che si fanno i residenti di via Messina Marine, che nelle scorse ore hanno notato il palo che supportava una telecamera vicino ai cassonetti, segato alla base. La segnalazione è partita dal consigliere della seconda circoscrizione, Giuseppe Guaresi: «All'altezza del civico 785 era stata installata una fototrappola a pochi metri dall'area in cui si gettano i rifiuti. Era stata collocata per immortalare gli sporcaccioni che gettano l'immondizie negli orari non consentiti o abbandonano altro materiale che quotidianamente provoca qui la formazione di discariche a cielo aperto».

Ma non finisce qui, perché la scorsa settimana si è verificato un nuovo caso in Veneto, dove è stato preso di mira un cartello stradale. Nonostante Fleximan non sia più alla ribalta sui quotidiani nazionali, tra antenne e cartelli, vari emulatori in giro per la Penisola sembrano colpire sempre più spesso. Quello registrato in via Messina Marine a Palermo, quindi, potrebbe essere l'ennesimo caso.