Palermo, controlli nei locali della movida: un pub sequestrato e maxi multe in centro

Proseguono a Palermo i controlli contro la movida selvaggia. La polizia municipale, nell'ambito dell'attività «Alto impatto», ha passato al setaccio due locali che si trovano in centro, rilevando numerose irregolarità. Nel mirino sono finite due attività in corso Vittorio Emanuele e in via Cavour, in totale sono state elevate sanzioni per circa diciottomila euro. Nel primo caso è stato necessario ils equestro preventivo per violazione dei sigilli da parte del titolare. L'attività, infatti, era stata già sottoposta a sequestro dagli agenti della polizia municipale, il 17 febbraio.

Durante il controllo dei giorni scorsi, però, il pub è stato trovato aperto al pubblico: all'interno c'erano anche dei clienti. Inoltre, gli agenti hanno accertato che non erano presenti né materiali edili, né attrezzature riconducibili ai lavori per la messa in sicurezza e la rimozione delle irregolarità strutturali che erano state rilevate in precedenza. «Diverse le contestazioni elevate - spiegano dal comando - tra cui la mancanza dalla Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. In totale multe di ottomila euro. Il titolare è inoltre stato indagato per violazione dei sigilli e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale».