Palermo, allarme vampe di San Giuseppe: allo Sperone spuntano già grosse cataste di legna

Cominciano ad arrivare le segnalazioni per le prime, pericolose, cataste in vista della festa di San Giuseppe. Il 19 marzo si avvicina e i preparativi fervono a Palermo: come da tradizione, nei quartieri popolari ci si prepara al rito della vampa, che dovrebbe essere accesa nella notte tra il 18 e il 19, e nel quartiere dello Sperone si intravedono le prime avvisaglie. In via XXVII Maggio, nascosti nel cortile interno di un palazzo, fanno capolino i primi cumuli di legname, accompagnati da vecchi elettrodomestici e tanto altro materiale.

La denuncia arriva da alcuni residenti della zona, che hanno notato alcuni strani movimenti: da giorni i ragazzi fanno avanti e indietro dal cortile e cercano di assemblare al meglio i tanti oggetti a loro disposizione «accumulati durante l’anno - spiegano alcuni abitanti della zona - poi al momento opportuno buttano tutto in strada e appiccano il fuoco. L’anno scorso - proseguono - hanno tirato su una catasta proprio al centro dell’incrocio tra via XXVII Maggio e via Li Puma, credo che quest’anno le intenzioni siano le stesse».