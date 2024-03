Il tragico crollo in via Pagano a Palermo, ricordato il vigile del fuoco morto 25 anni fa

Ricorre oggi il XXV anniversario della morte in servizio del caposquadra Giuseppe Siciliano, insignito della medaglia d’argento al valor civile e riconosciuto «vittima del dovere», caduto durante un intervento di soccorso l’11 marzo 1999, a Palermo, per il crollo di un edificio in via Pagano.

Alla sua memoria nel novembre del 2017 il comando ha intitolato la sede distaccata di Corleone, mentre l’amministrazione comunale del capoluogo ha ritenuto di intitolargli la villetta presente nei paraggi del luogo del crollo.

Proprio nella villa si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose, con la partecipazione dei parenti e dei colleghi.

Il comandante, insieme alla moglie dello scomparso, il prefetto di Palermo Massimo Mariani e, per delega del sindaco di Palermo, l’assessore Fabrizio Ferrandelli, hanno deposto le corone d’alloro davanti alla lapide commemorativa. La cerimonia si è conclusa con il discorso commemorativo pronunciato dal comandante dei vigili del fuoco di Palermo Girolamo Bentivoglio Fiandra.