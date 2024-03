Con l'auto finisce in una scarpata a Giardinello, conducente ricoverato in ospedale

Incidente stradale nel comune di Giardinello. Una vettura è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere l’automobilista.

L’uomo, di 66 anni, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie.