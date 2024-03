Lo scirocco crea disagi nel traffico aereo, difficile atterrare a Palermo: voli dirottati a Catania e Cagliari

Il vento di scirocco che da ieri mette in ginocchio anche la Sicilia, non poteva non avere ricadute sul traffico aereo. E così, diventa difficile per i piloti tentare l’atterraggio nella pista del Falcone Borsellino a Palermo e già tre voli sono stati dirottati su Catania. Si tratta dei Ryanair FR2289 proveniente da Bergamo, FR8915 da Roma, e FR2026 da Breslavia. È stato necessario ricorrere pure all’aeroporto di Cagliari: nelle piste sarde sono atterrati i Ryanair FR6256 da Pisa e FR3916 proveniente da Bologna.