Palermo, si apre una buca in piazzetta Bagnasco ma nessuno interviene: i cittadini la segnalano con un cestino

Una buca, un foro, comparso da nulla e lascito lì in mezzo ad uno dei salotti di Palermo, piazzetta Bagnasco. Negli scorsi giorni infatti si è aperto un cratere di diversi centimetri di profondità in piena area pedonale, potenzialmente davvero molto pericoloso. Eppure l'area non è stata nemmeno transennata, con i residenti che si sono dovuti arrangiare per segnalare il pericolo.

Come? Segnalando la buca con un cestino della spazzatura, usato appunto a mò di transenna. Non si poteva fare altro, d'altronde: il buco è proprio in mezzo alla piazzetta, frequentata ogni giorno da migliaia di persone, a pochi metri da locali, stabili e supermercati.

I residenti dicono di aver, più volte, chiamato il Comune e gli uffici competenti, ma nessuno al momento si è presentato, tranne un operaio dell'Amap, per capire se c'era o meno qualche sottoservizi. Non si sa per ora chi dovrebbe risolvere il problema, per il solito rimpallo di responsabilità. Intanto i cittadini aspettano, almeno che si transenni la zona