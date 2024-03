Mafia a Palermo, il boss Auteri sceglie la linea del silenzio: i magistrati cercano i suoi fiancheggiatori

Il boss di Palermo Giuseppe Auteri fa scena muta davanti ai magistrati, ma l’inchiesta sui suoi anni di latitanza procede a ritmo serrato. Magistrati della Dda e carabinieri sono concentrati sull’esame di pizzini, documenti e telefoni trovati nel covo di via Recupero, una traversa di via Oreto, a due passi dalla stazione centrale di Palermo, e attendono anche i risultati della perizia balistica sulla pistola calibro 38 trovata al ricercato al momento dell’irruzione degli investigatori, avvenuta lunedì scorso, 4 marzo.

Appesantito e con la barba lunga, ha chiesto di un barbiere per potersi dare una sistemata. Auteri, trasferito nel carcere di Pagliarelli, da quando si è reso uccel di bosco ha scelto una linea di grande prudenza e ha limitato i suoi contatti, a cominciare da familiari e parenti. Ma, secondo l’accusa, ha retto le redini della cosca e gestito diversi affari. Il suo nome è strettamente legato al boss Tommaso Lo Presti il lungo, che gli affidò l'incarico di gestire la cassa di Porta Nuova assieme a Giuseppe Incontrera, assassinato il 30 giugno del 2022 in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. Legami risultano anche con l’altro capomafia Giuseppe Di Giovanni, anche lui detenuto.

Il boss Giuseppe Auteri e, in alto, la palazzina di via Recupero nella quale è stato trovato

L’inchiesta sfociata nella cattura del reggente di Porta Nuova, un mandamento cruciale per la vita delle famiglie, è coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pm Gaspare Spedale e Federica La Chioma, che hanno disposto accertamenti per ricostruire la latitanza di Vassoio, che dal 2021 potrebbe avere cambiato più di un covo. L’ultimo, al secondo piano di una modesta palazzina abitata da diverse famiglie, sarebbe stato scelto per il fatto di trovarsi in una piccola via piuttosto anonima. Auteri aveva con sé anche poco meno di cinquemila euro, soldi che gli avrebbero consegnato i suoi fedelissimi per fare fronte al suo sostentamento.