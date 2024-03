Palermo, all'Arenella una targa per ricordare Lia Pipitone: «Vogliamo restituirle dignità e giustizia»

Al momento è un cartello temporaneo in attesa che diventi una targa definitiva in via Papa Sergio I, 61 a Palermo, in ricordo di Lia Pipitone, figlia del boss dell'Arenella Antonino, uccisa per mano mafiosa il 23 settembre 1983, all'età di 25 anni, da Vincenzo Galatolo e Antonio Madonia. Il presidio di Libera ha l’obiettivo di denunciare la necessità del suo riconoscimento di vittima innocente di mafia. Presente alla manifestazione do oggi (7 marzo) anche un emozionato Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone.

Sul cartello si legge: «Durante una finta rapina in questo luogo è stata uccisa Lia Pipitone per il suo desiderio di libertà, perché libera, perché ribelle al patriarcato mafioso». A volere fortemente il riconoscimento di vittima di mafia innocente per la donna uccisa 41 anni fa, è il coordinamento Libera Palermo.

«Vogliamo restituire dignità e giustizia a tutte le vittime innocenti delle mafie – dice Clara Triolo della segreteria provinciale Libera Palermo -. Ogni 21 marzo le nominiamo, una per una, proprio per dare loro un ricordo che spesso viene dimenticato. Siamo qui per rivendicare diritti, verità e giustizia per tutte le vittime innocenti. Molte ancora oggi non vengono riconosciute dallo Stato a causa di una interpretazione troppo restrittiva delle leggi, come il caso specifico di Lia Pipitone, per via dell’ostacolo del quarto grado di parentela con una persona legata all’associazione mafiosa. Lia era figlia di un boss ma con le sue scelte e la sua quotidianità voleva liberarsi dal contesto familiare mafioso».