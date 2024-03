Nuova area giochi a Tommaso Natale, sarà realizzata con i fondi del Pnrr

Sono partiti questa mattina (6 marzo), alla presenza dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo Aristide Tamajo, i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio gioco a Tommaso Natale, in via Piazza Rossi, angolo via Asilo infantile.

L'area, un servizio a carattere educativo e ludico, potrà accogliere bambine e bambini in età compresa fra i 18 e i 36 mesi, e sarà realizzata grazie a un finanziamento del Pnrr dal valore complessivo di settecentomila euro.

«Si tratta di un edificio storico, l’antica Casena Rossi, al cui interno, in una struttura adiacente, grazie ai fondi Pnrr, sorgerà anche un bellissimo asilo nido che sarà tra i più capienti della città - ha spiegato l’assessore Tamajo -, sono felice che questi interventi vengano realizzati a Tommaso Natale, una borgata finora penalizzata in termini di offerta di servizi educativi rivolti alla prima infanzia».

Le tempistiche previste per l’opera si aggirano intorno a un anno e mezzo, ma l’impresa, la Impresalv Srl di Favara in provincia di Agrigento, prevede di chiudere il cantiere in anticipo.