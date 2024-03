Roberta Bruzzone a Palermo, faccia a faccia con Barreca: «Quelle scritte sui muri della casa dell'orrore per capire la mattanza»

La criminologa ha avuto un lungo colloquio con l'imbianchino, in carcere per l'omicidio di moglie e figli: «Il mio assistito è coerente, ma caratterizzato da problematiche importanti a livello psichiatrico. Tornerò in città per verificare altre informazioni che mi ha fornito»