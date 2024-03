Raid in una parruccheria a Palermo, le telecamere riprendono due giovani

Danneggiamenti ad un parruccheria in via Gustavo Roccella a Palermo. Due giovani ripresi dalle telecamere hanno danneggiato l’esterno del locale e distrutto le telecamere che comunque avevano registrato nel server le immagini del raid. Il raid è stato compiuto a poche centinaia di metri dal cantiere edile preso di mira più volte in passato di un’impresa che ha già denunciato il pizzo. «Le telecamere sono state di nuovo posizionate e sono funzionanti - spiega l’imprenditore - Noi proseguiamo nei lavori».

Il danneggiamento all’esercizio commerciale è stato denunciato alle forze dell’ordine.