Paura e caos in via Nicolò Garzilli a Palermo: crollano calcinacci da un balcone

Tragedia sfiorata in pieno centro a Palermo: alcuni calcinacci sono crollati da un balcone in via Nicolò Garzilli, a pochi metri dalla via Libertà. Il cedimento si è verificato in un tratto di strada quotidianamente molto trafficato, ma nonostante la presenza di auto e pedoni, non si sono registrati feriti. È stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che, tramite l'autoscala hanno avviato l'intervento di emssa in sicurezza del prospetto dell'edificio.

Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale, all'altezza del civico 34 l'area è stata interdetta al traffico e ai pedoni per consentire di effettuare i lavori in sicurezza. La circolazione dei mezzi è nel frattempo andata in tilt. Il crollo sarebbe stato provocato dalle infiltrazioni dovute alle piogge degli ultimi giorni nel capoluogo.

Un altro cedimento si è verificato soltanto poche settimane fa al palazzo Benso, sede del Tribunale amministrativo regionale, che si trova tra via Butera e piazza Santo Spirito. Anche in questo caso si è verificato il distacco di alcune porzioni d’intonaco da uno dei prospetti dell’edificio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la facciata rimuovendo le parti pericolanti. È stato vietato il transito in una parte del marciapiede per tutelare i pedoni. Sono intervenuti un funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo e un funzionario del tribunale amministrativo regionale.