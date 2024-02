Scontro tra un pullman e un'auto, la statale per Ribera interrotta all'altezza di Chiusa Sclafani

Incidente sulla strada statale 386, chiamata «di Ribera», che è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. A scontrarsi un pullman e un’auto. Sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

La strada statale 386 è un’arteria che collega l’entroterra dell’Isola alla costa meridionale siciliana. È stata temporaneamente chiusa al km 6.000, come rende noto un comunicato dall’Anas. Al momento si ignora se nello scontro vi siano stati feriti.