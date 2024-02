Palermo, sequestrato uno yacht per contrabbando doganale: è un Azimut 62 e vale quasi 300.000 euro

Il proprietario dell’imbarcazione di lusso, di nazionalità tunisina, aveva stipulato contratti per l’ormeggio a partire dal 2019. La guardia di finanza ha accertato uno stazionamento per un periodo superiore ai 18 mesi, in violazione dei termini per usufruire delle esenzioni dai tributi