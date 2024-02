Palermo, l'ex preside antimafia dello Zen non potrà patteggiare la pena: il giudice ha detto no

Il gup di Palermo ha rigettato per non congruità della pena la richiesta di patteggiamento a un anno e 10 mesi presentata, su accordo della procura europea, dai legali di Daniela Lo Verde, preside con un passato nell’antimafia del quartiere Zen, e del suo vicepreside Daniele Agosta. Sono accusati di corruzione e peculato.

Oltre a sottrarre dalla mensa scolastica i beni alimentari acquistati con i fondi europei, avrebbero affidato a un negozio di informatica la fornitura di pc per i ragazzi, in cambio di regali personali. Il gup ha rimandato gli atti ai pm per una nuova valutazione. Accordato invece il patteggiamento all'impiegata dell’esercizio commerciale complice, Alessandra Conigliaro.