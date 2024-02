Incidente a Palermo, scontro tra uno scooter e un'auto nella zona industriale di Brancaccio: un ferito

Ancora un incidente stradale a Palermo. Questa mattina, intorno alle 7, per cause ancora in corso d'accertamento, si è verificato uno scontro tra uno scooter e un'auto tra via Vittorio Ducrot e via Enrico Mattei, nella zona industriale di Brancaccio.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che è finito rovinosamente a terra e il mezzo a due ruote è rimasto danneggiato. Nello scontro l’auto è finita contro un muro e l'automobilista è rimasto illeso. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un 2024 che già in due mesi ha registrato tanti incidenti, alcuni anche mortali. Una settimana fa un uomo di 36 anni è morto in via Monfenera, all'incrocio con via Giuseppe Basile. La vittima si chiamava Ahmed Shawky, di origini egiziane: era in sella ad una moto Verve 125 guidata da un 24enne, che è rimasto gravemente ferito.