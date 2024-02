Accusato di favoreggiamento alla mafia, prosciolto geometra palermitano

Intercettato ed indagato per anni, prosciolto in udienza preliminare dal gup perchè il fatto non sussiste.

È la storia processuale del geometra palermitano Davide Giambanco finito in una inchiesta per mafia sul clan di Rocca Mezzo Monreale e sul boss Pietro Badagliacca e scagionato con formula piena la scorsa settimana. Giambanco era difeso dagli avvocati Enrico Sorgi e Piero Capizzi.

Il professionista, che per anni ha avuto una agenzia immobiliare nel quartiere, era stato accusato di associazione mafiosa, reato modificato in corso di indagine in favoreggiamento aggravato, e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Al geometra la Procura contestava l’avere organizzato un incontro riservato tra il capomafia e un imprenditore che gestisce alcune palestre in città.

Ma l’appuntamento, si è sempre difeso il Giambanco, era volto solo a definire affari immobiliari visto che entrambe le parti- la società che gestiva il centro sportivo e Badagliacca- erano suoi clienti. A conferma della tesi difensiva, in anni di intercettazioni a carico dell’indagato non è emerso altro che l’intermediazione fatta, nell’ambito della sua attività di agente immobiliare, appunto, per la compravendita di alcune proprietà che la palestra avrebbe voluto acquistare.