Studenti in marcia contro la mafia tra Bagheria e Casteldaccia: «Ricordare è resistere»

La 41ª edizione della «Marcia Antimafia Bagheria Casteldaccia» quest’anno si è celebrata con toni più sommessi ma solo dal punto di vista del percorso, ridotto a causa della momentanea inagibilità della provinciale Strada provinciale 88 Bagheria Casteldaccia. In tanti, principalmente studenti, giovani, ma anche movimenti e rappresentanti istituzionali come il primo cittadino di Casteldaccia, si sono dati convegno a Piazza Matrice per poi raggiungere tutti insieme, l’auditorium Pio La Torre dove si è svolto un convegno sulla legalità che ha avuto come protagonisti proprio i più giovani, che hanno fatto numerose domande.

«Come sempre abbiamo vissuto un’esperienza totalizzante - afferma Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio la Torre -. Ovviamente sono ancora piccoli e il confronto ha dovuto valutare anche questo aspetto, ma devo dire che la maggior parte di loro ci ha chiesto di capire che cosa è stata e cos’è ancora oggi la mafia. Decisi a combatterla perché desiderano che la loro vita sia libera da qualsivoglia tipo di prevaricazione e violenza».