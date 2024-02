San Giuseppe Jato, definì «animali» gli assassini del piccolo Di Matteo: minacce al presidente del consiglio comunale

Aveva definito «animali» gli assassini del piccolo Giuseppe Di Matteo, ora riceve una lettera di minacce. A finire nel mirino, il presidente del consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, che si è subito rivolto ai carabinieri.

La lettera non è rivolta soltanto a Liuzza, ma anche a tutta l'amministrazione comunale, guidata da Giuseppe Siviglia che ricopre nuovamente la carica di sindaco dallo scorso ottobre. Chi scrive, «invita» il presidente del consiglio a non andare oltre con l'attività antimafia e a «tornare a fare il farmacista». Un caso che ha provocato l'immediata reazione di Siviglia, che è già stato primo cittadino di San Giuseppe Jato per dieci anni, dal 2002 al 2012.

«Si tratta di un episodio macabro e da condannare su tutti i fronti. Abbiamo immediatamente denunciato tutto ai carabinieri e abbiamo anche informato la prefettura - dice il sindaco -. Di sicuro non ci fermeremo davanti a minacce di questo genere e l'azione dell'amministrazione comunale proseguirà senza alcun timore per la lotta alla legalità».