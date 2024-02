Rifacimento dei marciapiedi in centro a Palermo, nuovo cantiere tra via Gioacchino Di Marzo e via Ariosto

I lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Libertà, a Palermo, proseguono e scatta la fase due. La ditta incaricata ha aperto un nuovo piccolo cantiere tra la via Gioacchino Di Marzo e via Ludovico Ariosto, così come previsto dal programma, cominciando a guadagnare terreno in direzione piazza Vittorio Veneto, giro di boa dei lavori iniziati circa un mese fa.

Intanto il tratto compreso tra via Gioacchino Di Marzo e l’incrocio con la via Notarbartolo - il primo cantiere a essere stato avviato - è in dirittura d’arrivo e gli operai hanno iniziato a posare la prima parte della pavimentazione. Sono 13 le tappe previste dall’ordinanza da concludere entro 90 giorni lavorativi. Sotto questo profilo l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando ha fatto sapere che «si stanno rispettando i tempi pattuiti con l’impresa - ha sottolineato -, i lavori stanno procedono con le giuste tempistiche».