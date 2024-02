Cade un masso, interrotta la strada provinciale che collega Ventimiglia di Sicilia a Trabia

Strada chiusa, disagi notevoli. Il tratto della Provinciale 6, che collega Ventimiglia di Sicilia a Trabia, a causa della caduta di un grosso masso, resta chiuso dal chilometro 16 sino al chilometro 17+200. Da più di 24 ore il disagio è notevole, anche se nelle scorse ore il masso è stato rimosso.

Un’ordinanza della Città Metropolitana di Palermo ha ritenuto necessario, in via prudenziale, chiudere l’intera carreggiata stradale sino a quando saranno effettuati gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Potrebbero esserci altri pericoli, dopo le piogge delle ultime ventiquattr’ore. Tutto questo rende obbligatorio agli automobilisti di Ventimiglia, Baucina, Ciminna - che si devono recare verso Trabia e Termini Imerese - effettuare un percorso molto lungo: bisogna dirigersi sulla provinciale che va da Baucina a Bagheria oppure immettersi sullo scorrimento veloce Agrigento-Palermo.

Anche i bus di linea sono così costretti a percorsi alternativi. Il Comune di Ventimiglia, con gli altri enti locali interessati, tra cui Caccamo (il cui tratto di strada appartiene per competenza territoriale), ha già chiesto un incontro con il prefetto di Palermo e con la Città Metropolitana. «Il mio pensiero - dice il sindaco di Ventimiglia, Girolamo Anzalone - va anche ai proprietari terrieri o a chi custodisce animali in campagna. La speranza è che il problema sia risolto in tempi ragionevoli».