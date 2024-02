Palermo, giovane disabile finisce in una buca con la carrozzina e si rompe naso

Con la carrozzina è finita in una buca è caduta e si è procurata un trauma facciale con la frattura del naso e diverse ferite al volto.

È successo ad una giovane disabile di 27 anni uscita per una passeggiata in via Serradifalco e finita in ospedale.

«La giovane oltre che un trauma facciale si è portata un trauma psicologico con la paura di uscire e farsi una passeggiata tranquillamente - racconta un’amica - già ha i suoi problemi non può gravare ancor di più su di lei anche il poter fare una passeggiata per colpa delle strade invivibili che abbiamo. Le istituzioni si sentano responsabili di tutto ciò. Una persona già con i suoi problemi non può precludersi anche la possibilità di farsi una passeggiata». La donna farà causa civile contro il Comune.