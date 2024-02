Palermo, auto dei vigili prese a sassate dopo le multe per la sosta in doppia fila

Nel corso dei controlli per sanzionare le vetture doppia fila, le auto della polizia municipale sono state prese a sassate in viale Campania e via Trinacria a Palermo.

«Se i vigili urbani danno fastidio a qualcuno, questo farà bene ad abituarsi alla presenza della polizia municipale per strada. I fatti di oggi non ci preoccupano. Anzi sono una medaglia al merito», dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello. Sono in corso i controlli e le acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.