Estorsioni di mafia a Palermo, per la prima volta anche gli operai di un cantiere denunciano: boss condannati

Estorsioni ai cantieri e intimidazioni pure agli operai. Che per la prima volta in un processo di mafia si sono costituiti parte civile con il sostegno di Addiopizzo. Oggi la sentenza a Palermo per l’operazione dei carabinieri «Vento» del luglio 2022, che scaturì dall’omicidio del boss Giuseppe Incontrera, nel quartiere della Zisa.

Assoluzione invece per Giorgio Stassi, Francesco e Marco Verdone e Gioacchino Fardella. Ristoranti, ricevitorie, centri scommesse, pescherie: nessuno sfuggiva al contributo alle casse della famiglia, altrimenti erano minacce e violenza. Erano i picciotti del clan a gestire sei piazze di spaccio, localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa (via dei Cipressi, piazza Ingastone e via Regina Bianca). Gli inquirenti avevano ricostruito due episodi estorsivi e cinque tentativi di estorsione a imprenditori e commercianti del centro cittadino. Oltre a due rapine a mano armata finalizzate a rimpinguare le casse del sodalizio.

«La sentenza - commenta Addiopizzo - costituisce un fatto senza precedenti dato che per la prima volta a Palermo, in un processo di mafia ed estorsione, oltre al titolare dell’impresa edile anche i suoi lavoratori, oggetto di intimidazioni prontamente denunciate, si sono costituiti parte civile con l’ausilio di Addiopizzo. È stato grazie a un percorso di ascolto e sostegno portato avanti dall’Associazione assieme all’imprenditore e agli operai, in sinergia con inquirenti e investigatori, che è maturata la scelta di opporsi e non piegarsi alle richieste estorsive. L’imprenditore e gli operai hanno infatti raccontato, ricostruendo i fatti con dovizia di particolari, l’asfissiante strategia estorsiva subita e sfociata anche nelle ripetute minacce di interrompere i lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel mandamento mafioso di Porta Nuova». Per l'associazione antiracket è «una storia che seppure abbia un lieto fine racconta in controluce la persistenza del fenomeno estorsivo nel settore dell’edilizia dove c’è bisogno che le organizzazioni datoriali del comparto e i sindacati di riferimento si facciano concretamente sentire nei confronti dei loro iscritti. Ci sono infatti aree della città e della provincia di Palermo dove imprenditori e operai hanno serie difficoltà a lavorare dato che altre imprese edili in cambio delle estorsioni pagate si accaparrano forniture e lavori con la protezione di Cosa nostra. Tale fenomeno non può essere ignorato visto che oltre a colpire chi vuole fare impresa sana e lavorare onestamente, altera e sterilizza le regole del libero mercato e della concorrenza anche a danno dei cittadini-consumatori».