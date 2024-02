Danneggiata a Bagheria la targa in memoria dei due giovani gay uccisi a Giarre

È stata danneggiata la targa commemorativa dei due ragazzi omosessuali di Giarre uccisi nell’ottobre 1980 che si trova a piazzetta Verdone a Bagheria. La denuncia alla polizia è stata presentata da Piero Montana, fondatore nel 1976 del Fuori di Palermo, movimento di liberazione omosessuale.

«La targa - dice Montana - è stata ridotta in rottami, per eliminare il ricordo delle due vittime. Da quando l’atto vandalico e sicuramente omofobo presumo il 12 o 13 febbraio, è stato compiuto, nessuno si è premurato di andare in questura per denunciarne il reato». Per questo ieri l’attivista si è presentato alla polizia e ha presentato denuncia.

«Resto del tutto sconcertato del fatto che nessuno prima di me, neppure l’amministrazione della Città di Bagheria, si sia premurata a denunciare il grave reato commesso in dispregio della memoria dei ragazzi gay», lamenta.