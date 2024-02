Palermo, cade dalle scale e poi si accascia sul marciapiede: muore un anziano in via Garibaldi

Sarebbe prima caduto dalle scale che portano dalla sua abitazione al portone, poi si sarebbe rialzato, ma si è accasciato sul marciapiede e non ha più dato segni di vita. La tragedia è avvenuta in via Garibaldi a Palermo. A perdere la vita un pensionato di 94 anni che abitava in una palazzina a pochi metri dalla via Lincoln. L'anziano è stato notato per terra da alcuni passanti e commercianti della zona che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per lui non c'era già niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso: la caduta avrebbe infatti provocato ferite che si sono rivelate fatali. In via Garibaldi anche i carabinieri e il medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica. Pochi mesi fa una tragedia simile a Monreale, dove una donna di 88 anni, Rosa Maria Fiore, è morta cadendo dalle scale nella propria abitazione in via Termini.