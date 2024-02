Tentata rapina in farmacia a Capaci, denunciato trentacinquenne: aveva minacciato le dipendenti

I carabinieri della stazione di Capaci hanno denunciato un trentacinquenne accusato di aver tentato una rapina, con il volto coperto, in una farmacia comunale nel centro del paese, minacciando le dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa. Le farmaciste sono riuscite a chiamare il 112 e il rapinatore, accortosi che era stato lanciato l’allarme, ha preferito fuggire senza riuscire a portare a termine il colpo.

Grazie alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza i militari sono riusciti a individuare l’autore della tentata rapina.