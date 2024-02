Partinico, un cane precipita in un fossato: imbracato e riportato su

A Partinico i vigili del fuoco hanno recuperato un cane ferito che era scivolato in un canalone, in contrada Ramo, e non era più in grado di risalire sulla strada. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco di Partinico è scattato nella mattinata e nel primo pomeriggio si è riusciti a completare le operazioni per tirare fuori dal fossato l’animale sano e salvo.

A coadiuvare i vigili del distaccamento cittadino la squadra Saf speleo alpino fluviale del capoluogo. Con l'imbracatura necessaria sono scesi lungo il ripido percorso ed hanno raggiunto il cane per sincerarsi delle sue condizioni. Una volta verificato quel che era successo e che l’animale non aveva particolari ferite, è stato portato a termine l'intervento. Il cane è stato imbracato e riportato sul livello della sede stradale. Poi è stato restituito al proprietario che aveva lanciato l’allarme. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente difficoltose. Alla fine il cane è stato rifocillato con cibo e acqua. Era spaventato, ma è stato subito accudito e tranquillizzato anche dai vigili urbani.