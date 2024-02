Palermo: addio a Maria Pia Antinori, la pediatra amata dai bambini si è spenta a 58 anni

La notizia ha gettato nello sconforto più profondo tutti coloro che la conoscevano, dai colleghi ai tanti genitori che con amore e professionalità aveva aiutato durante la crescita dei loro bimbi. Era sposata e madre di tre figli, specializzata in pediatria dal 1994, aveva lavorato in quasi tutte le cliniche della città e all’ospedale Buccheri La Ferla. Prestava servizio all’Asp 6 da dieci anni e nel 2022 aveva avuto un incarico di dodici mesi, proprio a Partanna, dove avrebbe dovuto prendere definitivamente servizio dopo il pensionamento di alcuni colleghi.

In queste ore i messaggi di cordoglio sui social per la dottoressa che grandi e piccini amavano, sono tantissimi: «Sono davvero senza parole e molto addolorata - scrive Eleonora - una persona speciale oltre che una grande professionista...mancherai tanto ai miei bimbi e anche a me dolcissima dottoressa». «Una tristissima perdita - scrive Caterina -. Era la pediatra del mio bimbo, e mi apprestavo a riconfermarla, quando stamattina ho saputo. Era una donna e pediatra dolcissima, molto scrupolosa, attenta, disponibile, il mio Giulio la adorava, ogni volta che andavo lo ricopriva di attenzioni come solo una brava mamma sa fare. Mi dispiace moltissimo». E ancora: «Possa la tua anima riposare in pace - è il messaggio di Renato Agugliaro, Confintesa Medici Sicilia -. Credo fermamente che Dio ti accetterà a braccia aperte per tutto il bene che ha fatto mentre era su questa terra. Fai buon viaggio cara Pia».