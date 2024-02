Scontro tra un'auto e una moto a Palermo, morto un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, Ahmed Shawky, di origini egiziane, è morto questa mattina in un incidente stradale a Palermo, in via Monfenera, a pochi passi dall'ospedale Civico.

Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, il giovane era in sella ad una moto, insieme ad un altro ragazzo di 24 anni, quando si è scontrato con una Polo. L'impatto è stato fatale. La vittima è stata trasportata dal 118 in gravissime condizioni al Policlinico, dove è morto poco dopo. Ferito anche l'altro passeggero della moto. Indagini in corso.

In aggiornamento