Aliminusa piange Epifanio, ucciso dalla febbre a 13 anni

A dare notizia del tragico evento è stato il sindaco di Aliminusa, Michela Panzarella. «Un dolore - ha detto - senza eguali. Siamo tutti attoniti. Non riusciamo a comprendere la ragione di una così grande tragedia. La morte del piccolo Epifanio ha generato sconforto in tutta la comunità. Era un bambino meraviglioso, affettuoso e pieno di vita. Lo avevo incontrato qualche giorno fa in occasione della festa del carnevale. Correva, giocava e dimostrava affetto a tutti. Era un bambino gioioso e pieno di vita. È davvero doloroso dovere dare notizia della morte di un bambino amato da tutti e che fa parte della nostra comunità. Siamo vicini alla famiglia e dimostreremo loro il nostro affetto. Abbiamo proclamato il lutto cittadino».

L'inaspettata tragedia ha colpito una famiglia benvoluta e conosciuta in paese. Papà Ignazio e mamma Anna Maria, infatti, sono due dipendenti comunali, che godono di stima e affetto da parte di tutti. La morte di Epifanio, figlio unico della coppia, che frequentava la scuola media, ha generato un dolore diffuso in paese. Epifanio, dopo qualche giorno di febbre alta, è stato trasportato dalla famiglia all’ospedale dei Bambini, dove hanno preso in carico il piccolo. Venerdì la situazione è precipitata, racconta il primo cittadino, fino alla drammatica conclusione. Ad Aliminusa per volontà dell’amministrazione comunale è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. La salma è stata riconsegnata alla famiglia. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 presso la parrocchia Sant’Anna di Aliminusa.