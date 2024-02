Frodi finanziarie on line, disposti i risarcimenti per 3 vittime: ecco le storie

Una frode di oltre 40 mila euro per un cliente Bnl, un’altra di quasi 5 mila e un’altra ancora di poco più di 4 mila per due correntisti di Poste Italiane. Lo studio legale Palmigiano e Associati ha assistito tre vittime del financial cyber crime. E sono in aumento i casi di frodi on line con l’utilizzo di tecniche conosciute come phishing, smishing e vishing, così come emerge anche dal report della polizia postale del 2023, dove sono stati registrati oltre diecimila casi in tutta Italia, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. In crescita, di conseguenza, anche i conteziosi dove poi l’arbitro per le controversie bancarie e finanziarie dispone gli eventuali risarcimenti.

E proprio l’Abf (l’arbitro bancario), interpellato dallo studio Palmigiano – che da anni si occupa di diritto bancario – ha accolto le richieste delle tre vittime, condividendo la tesi dei legali, e ha disposto il rimborso, creando una casistica e mostrando una posizione chiara rispetto alla responsabilità degli istituti di credito. “La crescita dei casi di truffe bancarie attraverso prelievi, messaggi, attraverso telefonate o email che sembrano arrivare dalle proprie banche dimostra come, in molti casi, i sistemi di sicurezza degli istituti di credito non siano sicuri – ha spiegato l’avvocato Alessandro Palmigiano –. Ci sarebbero strumenti tecnologici per evitare queste truffe ma questo richiede che le banche facciano degli investimenti in sistemi di sicurezza più avanzati. Non è possibile far ricadere il rischio di impresa sui clienti”.