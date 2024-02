Lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, il processo ai sei imputati maggiorenni inizierà il 18 aprile

Inizierà il 18 aprile il processo ai sei imputati per lo stupro del Foro Italico, avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato. Fissata la prima udienza dopo la richiesta e l'accettazione del rito abbreviato da parte della procura di Palermo, dopo la richiesta dei legali dei ragazzi, accusati di aver violentato, a turno, una ragazza di 19 anni.

La richiesta del rito abbreviato

L’istanza era stata formalizzata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunta Laura Vaccaro. A ottobre la vittima, che ha denunciato gli abusi, è comparsa in aula per ribadire le accuse ai sette ragazzi, che sono tutti detenuti. Il tribunale del Riesame ha respinto le loro richieste di scarcerazione.

Abbreviato anche per il minorenne

Il gup del tribunale per i minorenni di Palermo, Maria Pino, aveva già ammesso la richiesta di rito abbreviato per Riccardo Parrinello, 18 anni, unico dei sette giovani che avrebbero preso parte all’aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una diciannovenne a non avere ancora compiuto la maggiore età il giorno in cui fu commesso il reato. Il giovane è divenuto maggiorenne dopo i fatti.