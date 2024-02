Palermo, un albero piantato dai bimbi per la giornata mondiale contro il cancro pediatrico

Torna anche a Palermo, giovedì 15 febbraio, la giornata mondiale contro il cancro Pediatrico, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. Giunta alla ventitreesima edizione, la giornata è promossa da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni esistente nel mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi nei cinque continenti. In Italia uno dei membri fondatori è la Fiagop, Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica che, anche quest’anno, ha programmato alcune attività di sensibilizzazione a livello nazionale.

La seconda iniziativa di Fiagop sarà invece «Ti voglio una sacca di bene», che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue e piastrine e che verrà organizzata presso i centri trasfusionali degli ospedali, grazie al servizio dei volontari.

«Anche quest’anno la Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico ci vedrà in azione, insieme a molte altre associazioni in tutta Italia, per sensibilizzare le istituzioni politiche e anche la pubblica opinione sulle sfide dell’oncoematologia pediatrica, così come sulle legittime aspettative dei pazienti, dei guariti e delle loro famiglie», afferma Paolo Viti, presidente di Fiago. «In particolare, le nostre iniziative ‘Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni’ e ‘Ti voglio una sacca di bene’ consentiranno di promuovere in tante città l’informazione sui tumori infantili e il sostegno nei confronti dei bambini e dei ragazzi malati e delle loro famiglie».

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fiagop.it e www.giornatamondialecancroinfantile.it