Palermo, da lunedì 19 febbraio riprendono i lavori al sottopasso di via Crispi: interventi in tutte le carreggiate

Riprenderanno la prossima settimana i lavori in via Crispi, a Palermo, e sono previsti nuovi disagi in tutta la zona. Interventi che, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando, saranno di nuova natura e non andranno a ritoccare quanto già fatto negli scorsi mesi. I lavori riguarderanno le due barriere di sovrappasso e serviranno per togliere degli intonaci pericolanti, non saranno montati ponteggi ma saranno utilizzati degli speciali macchinari. Saranno ritoccate le velette e si procederà per fasi, ma ci saranno comunque dei restringimenti in tutte e quattro le carreggiate del sottopasso.

«I lavori dovrebbero partire lunedì – dice l’assessore Orlando -. Non si andrà toccato quanto fatto ma si tratta di nuovi interventi. Non è ancora stato deciso in quale carreggiata si inizierà, lo sapremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i disagi, ci saranno, il più limitatamente possibile, ma era inutile tergiversare e quindi abbiamo deciso di intervenire subito.