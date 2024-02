L'omicidio dell'imprenditore di Cerda La Duca, chiesto l'ergastolo per i due amanti

La procura di Palermo ha chiesto due ergastoli per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, che a gennaio del 2019 avrebbero ucciso Carlo La Duca, marito della donna e miglior amico. L’uomo era scomparso da Cerda e il suo corpo non è mai stato ritrovato. La requisitoria dei sostituti procuratori si è conclusa oggi con la richiesta della massima pena per i due imputati alla Corte d’Assise presieduta da Sergio Gulotta.

Il 23 la parola passerà alla parte civile. Cammalleri e Ferrara (nelle foto), difesi dagli avvocati Giovanni Marchese e Accursio Gagliano, hanno sempre respinto le accuse. Secondo gli inquirenti, però, si sarebbero sbarazzati di La Duca, anche se per un motivo mai veramente chiarito. Ferrara sarebbe l’ultima persona che avrebbe visto l’uomo vivo, poi sparito nel nulla il 31 gennaio di cinque anni fa, mentre Cammalleri lo avrebbe seguito con la sua macchina fino in via Minutilla, a Cardillo, dove poi era stata ritrovata, completamente ripulita, l’auto della vittima.