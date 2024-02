Palermo, tornano i lavori sul ponte Corleone: interventi sulla corsia verso Trapani

Ricominciano i lavori sul ponte Corleone, a Palermo, in viale Regione Siciliana, a nemmeno due mesi dallo stop degli interventi che hanno finalmente riaperto la carreggiata in direzione Catania senza più limitazioni, dopo anni di code e disagi. La buona notizia è che i lavori dureranno poco e saranno di notte, nella carreggiata verso Trapani.

Lo ha stabilito l'ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune ha pubblicato una nuova ordinanza per regolamentare il traffico. Ci sarà un restringimento dalle 21 alle 6, sulla corsia lato monte, il che non dovrebbe comportare chissà quali disagi. I lavori sono iniziati la scorsa notte e andranno avanti fino a giovedì 15 febbraio.

L'assessore ai lavori pubblici, Totò Orlando, aveva detto, a dicembre, in occasione della riapertura della carreggiata verso Catania, che in primavera gli interventi sarebbero stati spostati nell'altra corsia, anch'essa bisognosa di una profonda ristrutturazione. Non c'è ancora una data precisa per l'inizio dei lavori ma questo primo step sembra propedeutico.