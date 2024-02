Fanatismo religioso dietro la strage di Altavilla, Cuffaro: «Così nasce il fascino per il male del diavolo»

Fanatismo religioso, ecco cosa potrebbe esserci dietro il caso di Altavilla Milicia. Il professore Vincenzo Cuffaro (nella foto), docente di Esegesi dell’Antico Testamento presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo, spiega come può nascere l’attrazione per il diavolo.

Si torna a parlare di sette sataniche, sono presenti nel nostro territorio?

«Le sette sataniche ci sono. Perlopiù quelle che si radunano per celebrare le cosiddette “messe nere”, sono quelle appartenenti al satanismo occultista, il più antico, coloro che compiono dei rituali nei confronti di Lucifero considerandolo una divinità. A quest’ultimo si collegano liturgie, celebrazioni di matrimoni e battesimi, strutturando così una vera e propria chiesa, con un suo libro sacro, e con i suoi dogmi».

Quindi, esistono diversi tipi di satanismo?

«Possiamo parlare di varie tipologie. Oltre a quello occultista, esiste quello non rituale come ad esempio quello “acido” in relazione all’uso di stupefacenti. Troviamo quello “razionalista” nel quale Lucifero non sarebbe una entità reale, ma bensì un principio simbolico della realtà di pensiero, e quindi che va verso la vita impostata verso un radicale soggettivismo. L’immagine dell’”albero della conoscenza” che nell’ottica religiosa sarebbe una tappa, che va oltre le capacità umane, i satanisti razionalisti rileggono il terzo capitolo della Genesi, non come una trasgressione, bensì come una emancipazione».