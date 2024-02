La strage in famiglia, parla un pastore evangelista: «Erano brave persone, attenti ai falsi predicatori»

«Solo dolore e sofferenza nel mio cuore, per quello che è successo, io piango in lacrime per questa famiglia con cui abbiamo condiviso nel passato tante cose belle...nel signore, nn so cosa sia successo, ma una cosa è certa....era una famiglia che nn faceva del male nemmeno ad una mosca......e se dietro c’è questa setta satanica devono marcire in galera e pagar per le cose che gli hanno inculcato. Noi evangelici non siamo tutti così». Lo scrive su Facebook Cristian Violante, guardia giurata di Gela e pastore evangelista che racconta di avere conosciuto Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia che ha assassinato la moglie, Antonella Salamone, e due figli, Kevin ed Emanuel.

«Noi viviamo l’amore di Cristo e cerchiamo di darlo al nostro prossimo, un atto inspiegabile, e siamo distrutti per l’accaduto - aggiunge -. State attenti ai falsi pastori. Ecco dove vi porteranno coloro che vedono demoni. Poco tempo fa questo personaggio è stato anche segnalato dalle Iene (il riferimento è a un sedicente pastore barese, ndr), ma come vedo nessuno fa niente».