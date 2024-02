Da Altavilla a Novara, anni difficili per i Barreca e già allora il marito-killer frequentava gruppi carismatici discussi

C’è un filo sottile che lega la strage familiare di Altavilla Milicia e il Novarese. Giovanni Barreca e la moglie Antonella Salamone avevano vissuto per diversi anni nella provincia piemontese prima di ritornare in Sicilia cinque anni fa. Sono gli anni, tra l’altro, in cui sono nati il figlio sedicenne Kevin, uno dei due uccisi nella strage, e la figlia diciassettenne, unica scampata al massacro. Secondo quanto appreso dall’AGI, la famiglia aveva vissuto prima nel capoluogo e poi dal 2008 si era trasferita a Romentino, paese di poco più di 5.000 abitanti, nella zona dell’Ovest Ticino.

Qui dal 2008 risulta l’inizio dell’attività di Barreca come artigiano muratore e imbianchino, nella sede in via Cavallè, a nord dell’abitato in direzione del comune di Galliate, paese vicino dove risulta che i Barreca si siano trasferiti dal 2011 al 2014, prima di tornare nuovamente a Romentino. In paese nessuno ha un ricordo definito di questo nucleo familiare, che sembra essere stato come invisibile per anni.