A Palermo è morto Roberto Hodle, l'esule fiumano investito da una minicar

Non ce l'ha fatta Roberto Hodle, 83 anni, investito lo scorso 4 febbraio a Palermo mentre stava attraversando la strada. Da giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, la scorsa notte le sue condizioni di salute sono peggiorate e l'anziano è morto. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, Roberto Hodle stava attraversando la strada in viale del Fante, all'altezza del bowling, quando è stato investito da una minicar guidata da un ragazzo di 16 anni. L'anziano è caduto battendo con la testa sull'asfalto. Immediatamente erano giunti i soccorsi e Hodle era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia per poi essere ricoverato al Trauma center di Villa Sofia. I medici di Villa Sofia sono intervenuti per bloccare un'emorragia cerebrale. Le condoglianze del padre del sedicenne Le condizioni dell'anziano, però, in questi giorni non sono migliorate. La scorsa notte, anzi, si sono aggravate. Dopo la constatazione del decesso, le autorità hanno avviato le procedure per il sequestro della microcar. Alla notizia della morte di Hodle, il padre del sedicenne è andato a porgere le condoglianze alla famiglia dell’anziano. Il ragazzo adesso è indagato con l'accusa di omicidio stradale

Roberto Hodl, l'esule fiumano giunto in Sicilia Hodle era nato nel 1940 a Fiume e aveva dovuto affrontare un'infanzia traumatica. Il 4 giungo del 1945, dopo la guerra, la polizia segreta jugoslava fece sparire la sorella maggiore di 17 anni, Enrichetta, e poco dopo il papà morì di infarto. Come ricostruisce lo studioso nonché responsabile del museo civico Baldassarre Romano di Termini, Fabio Lo Bono, la giovane studentessa, di rientro da Trieste, fu presa con la forza da due partigiani titini con la promessa di liberarla entro tre giorni. Fu condotta in caserma, poi trasferita in un campo di concentramento jugoslavo. Della giovane non si ebbe più notizia. Leggi anche Palermo, esule fiumano investito da una minicar: le sue condizioni sono critiche A sinistra Roberto Hodle Il campo profughi di Termini La mamma Olga, a quel punto, con i figli Roberto, che aveva 9 anni, e Lucia, decisero così di fuggire dall'ex Jugoslavia, in virtù del trattato di Pace di Parigi siglato nel 1947, e affrontarono un lungo viaggio: partirono da Trieste e arrivarono a Termini Imerese, dove si trovava uno dei 109 campi profughi aperti per ospitare chi aveva deciso di lasciare la propria terra. La famiglia visse all’interno del campo profughi La Masa di Termini Imerese dal 1949 al 1956, anno in cui fu chiuso il campo e assegnato loro un alloggio popolare in via Cirrincione, a Palermo.