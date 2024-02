Malamovida e abusivismo, sequestri e multe nel quartiere della Magione a Palermo

«I residenti avevano ragione da vendere, troppa illegalità», afferma il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello che aveva raccolto l’appello della gente che, come in tante altre zone della città, continua a chiedere l’intensificazione dei controlli serali. Non solo quelli relativi alla movida, le richieste provengono da tutti i quartieri.

È stata sequestrata una panineria ambulante che non aveva alcuna autorizzazione, sprovvista di tutto, sia sotto il profilo amministrativo ma, peggio, anche sotto il profilo sanitario. Un altro pub è stato invece sanzionato, amministrativamente e penalmente perché a fronte di autorizzazioni per aree esterne di 25 metri quadrati ne occupava effettivamente quasi 200. Sono state multate 210 auto e un parcheggiatore abusivo. Sono state trovate auto senza assicurazione e senza revisione.

L'assessore Maurizio Carta esprime «un grande apprezzamento e grazie al comandante Angelo Colucciello per l'intervento di questa notte per la sicurezza e il benessere delle persone che abitano e frequentano Piazza Magione, così come concordato con il Comitato Piazza Magione nella consueta riunione di ascolto e partecipazione di qualche giorno fa presso il mio assessorato, insieme al presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte». «In questi mesi, insieme al sindaco Roberto Lagalla, ho incontrato numerose volte i comitati del centro storico - aggiunge l'assessore - per intraprendere non solo un’azione di repressione della criminalità e aumento della sicurezza, ma anche un’azione di rigenerazione e riqualificazione degli spazi che diventasse un presidio permanente e stabile per il ritorno della qualità e del benessere dei quartieri. L’area della Magione sarà oggetto di un’azione stabile di controllo e di intervento sulla viabilità e sul decoro, del prossimo restauro del convento della Sapienza e delle attività culturali del museo della Fondazione Falcone a Palazzo Jung».