Giubileo di Santa Rosalia, Lorefice: «La Santuzza riconsegna Palermo alla vita»

A partire da ieri sera, in tre diversi momenti (gli altri il 29 aprile e il 9 maggio), i fedeli delle diverse parrocchie si recano in Cattedrale per la venerazione delle reliquie di Santa Rosalia e la concelebrazione eucaristica presieduta da Lorefice. Il primo appuntamento ieri a Porta Nuova. Coinvolti i primi due vicariati: il primo che comprende i quartieri Settecannoli e Sperone, e il secondo che abbraccia Tribunali-Castellammare.

Le parrocchie di Palermo protagoniste del pellegrinaggio verso la Cattedrale per onorare Santa Rosalia, a 400 anni dal ritrovamento delle sue spoglie. Il “Giubileo rosaliano”, voluto dall’arcivescovo Corrado Lorefice per il quarto centenario dell’evento che salvò la città dalla peste, entra nel vivo con un programma che coinvolge sei vicariati.

«L’obiettivo - scrive Lorefice nel suo messaggio giubilare - è quello di rinsaldare la fede, rinnovare la speranza, dare vigore alla carità e rinvigorire la vita fraterna». «Rosalia, - ha detto l'arcivescovo durante la sua omelia - questa donna meravigliosa oggi è di un’attualità unica. Dopo secoli quasi di dimenticanza, Rosalia scende in città ed è colei che torna per liberarla dal male e riconsegna una città liberata da quel morbo mortifero e la riconsegna alla vita».

In occasione del quarto centenario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia, è stato realizzato un sito internet ad hoc dedicato alle diverse iniziative che la Chiesa palermitana sta realizzando e definendo per i prossimi mesi: quartocentenariorosalia.chiesadipalermo.it. Il sito, realizzato dall’Ufficio per i Servizi informatici in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa, offre una home page con il richiamo alle iniziative in primo piano, finestre live streaming, photogalley e video, un menu con tutte le informazioni relative al lavoro delle diverse sezioni e degli uffici che stanno lavorando al programma (l’Anno Giubilare si chiuderà il prossimo 4 settembre, memoria liturgica di Santa Rosalia), e tante altre informazioni.