Forte vento a Prizzi, registrata una raffica record: 168 km/h

La stazione Sias a Prizzi, che si trova sulla cima del Monte d’Indisi a 1.124 metri, ha registrato stamattina tra le 9 e le 9.05 una raffica di vento a 2 metri di altezza dal suolo di 46,68 metri al secondo, pari a 168 chilometri orari.

«Al momento l’esame del tracciato non evidenzia anomalie nel sistema di misura - spiegano dal servizio informativo agrometeorologico siciliano -Il comportamento del pluviometro, che anche nel passato aveva rivelato occasionalmente un non perfetto ancoraggio in casi di vento molto forte, in questa occasione ha reagito producendo un’elevata quantità di scatti in assenza di pioggia, che confermerebbe l’eccezionalità dell’evento odierno.

Se confermato il dato, verrebbe infatti superato il massimo valore precedente di raffica di 42,2 metri al secondo pari a 152 chilometri orari rilevato il 6 gennaio 2012.