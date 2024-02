Sicurezza nelle stazioni e sui treni: il bilancio della polizia ferroviaria

16.658 persone controllate, 7 arrestati, 22 indagati, 454 treni presenziati, 41 veicoli ispezionati, 35 contravvenzioni e 1.749 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel decorso mese di gennaio.

In particolare a Palermo gli operatori, hanno tratto in arresto un uomo resosi responsabile del furto di una bicicletta elettrica, commesso poco distante dalla stazione centrale, mentre nei pressi

della stazione Forum/Roccella, i poliziotti, grazie anche all’ausilio del personale delle volanti, hanno arrestato due soggetti resisi responsabili del furto di circa 100 metri di cavo in rame ai danni delle ferrovie, materiale che è stato recuperato e restituito all’ente.

I poliziotti, oltre alle consuete attività d’istituto, sono stati impegnati in quattro giornate dedicate ai controlli straordinari predisposti dal servizio polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale inerenti le Operazioni: “Merci Pericolose” rivolto alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose in ferrovia, “Rail Safe Day” per contrastare i comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti, “Stazioni sicure” con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e Railpol “Rad Active Shield” finalizzato a prevenire pericoli e minacce anche di natura terroristica in ambito ferroviario.